Britiske aviser hylder og takker dronningen på forsiderne

Dronning Elizabeths død pryder de britiske avisforsider fredag.

Her bliver monarken, der regerede i syv årtier frem til sin død torsdag eftermiddag, hyldet og takket for sin tjeneste for landet.

"Et liv i tjeneste" er overskriften på The Times' forside.

Forsiden er suppleret med et citat fra dronning Elizabeths juletale i 1957, fem år efter at hun havde overtaget tronen fra sin far.

- Jeg kan ikke lede jer ind i kamp. Jeg udskriver ikke love eller administrerer retfærdighed. Men jeg kan gøre noget andet. Jeg kan give mit hjerte og min hengivenhed til disse gamle øer og til alle folkene i vores broderskab af nationer, sagde hun i sin første tv-transmitterede juletale.

Imens hylder The Daily Mirror dronningen med et simpelt "Tak" sammen med et stort portrætbillede af hende.

The Daily Telegraph bruger dronningens egne ord og konstaterer:

- Sorg er den pris, vi betaler for kærlighed.

Netop disse ord brugte dronning Elizabeth selv i en udtalelse til USA efter angrebene mod blandt andet World Trade Center i New York City 11. september 2001.

Teksten på The Daily Telegraphs forside er flankeret af et billede af den afdøde monark i sort og hvidt.

På forsiden af The Sun er der to billeder i sort og hvidt af dronning Elizabeth. Et af hende som ung dronning med en diamantkrone på sit mørke hår og et af hende fra nyere tid med næsten helt hvidt hår.

- Vi elskede dig, Deres Majestæt, står der.

Derudover har avisen trykt Storbritanniens nye konge kong Charles' udtalelse om sin mors død på forsiden.

På Daily Express' forside står der "Vores elskede dronning er død".

Også på mange af de danske avisforsider fredag fylder dronning Elizabeths død i større eller mindre grad. Det gælder blandt andet på forsiderne af Avisen Danmark, B.T., Ekstra Bladet, Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten.

På Berlingske fylder et billede af dronningen klædt i blåt hele forsiden. Det samme gør sig gældende for forsiden af Jyllands-Posten under overskriften "Imperiets dronning er død".

- For flere generationer af briter har hun været en klippe gennem svære tider og en bro mellem fortid og nutid, skriver Jylland-Posten på forsiden.

Dronning Elizabeth II døde torsdag eftermiddag i en alder af 96 år og efter 70 år på tronen.

/ritzau/