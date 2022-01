Britiske aviser: Prins Andrew er sendt længere ud i mørket

Det er et stort slag for prins Andrew, at det ikke lykkedes at få søgsmål om overgreb afvist, lyder analyser.

En i forvejen dårlig sag for den britiske prins Andrew tog onsdag en skidt drejning for både ham og Storbritanniens kongehus.

Det skriver den britiske avis The Guardian i en analyse af sagen.

The Guardian er et af flere britiske medier, der onsdag spår svære tider for prinsen efter den seneste udvikling i en sag om overgreb og misbrug.

- Søgsmål er et voldsomt slag for prins Andrew - og for kongefamilien, hedder overskriften i The Guardians analyse.

Prins Andrew er af kvinden Virginia Giuffre anklaget for overgreb og misbrug af hende i 2001, hvor hun var 17 år. Hun var dengang angiveligt kontrolleret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Prins Andrews advokater har hævdet, at Giuffre frasagde sig rettigheden til at sagsøge prinsen, da hun i 2009 indgik et retligt forlig med Epstein.

Den fortolkning blev onsdag dog afvist af en dommer i New York.

- Han har nu den æreløse udsigt til at skulle give beviser i en sag om seksuelle overgreb. Han står over for en mulig krydsafhøring om dele af sit privatliv for at kunne rense sit navn.

- Sejr eller ej, så er det et hidtil uset kapitel i kongefamiliens moderne historie, lyder det i The Guardians analyse.

Det britiske medie Sky News kalder onsdagens afgørelse et "enormt slag" for prinsen og en "dybt skadelig forstyrrelse" for kongehuset.

- Én ting er garanteret: Den her afgørelse betyder, at der fortsat vil være stort fokus på prins Andrew, og ethvert forsøg på at genopbygge hans ry er fastfrosset, skriver Sky News' royale korrespondent, Rhiannon Mills.

Det er endnu uvist, om det rent faktisk ender med, at sagen mod prins Andrew kommer for retten. Et forlig er også en potentiel mulighed, lyder det i en analyse fra BBC's royale korrespondent, Sean Coughlan.

- Det er svært at forestille sig, at kongefamilien er interesseret i at se en barsk krydsafhøring i retten i New York.

- Det kan betyde et forlig uden for retten. Det vil dog heller ikke se særlig godt ud, da det efterlader beskyldningerne uopklarede, skriver han.

61-årige prins Andrew er dronning Elizabeths søn nummer to. Han er nummer ni i den britiske tronfølge.

/ritzau/