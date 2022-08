Britiske efterretninger: Rusland optrapper angreb i Donetsk

Angreb i regionen Donetsk kan være et forsøg på at forpurre ukrainsk modoffensiv ifølge britisk ministerium.

Rusland har tilsyneladende optrappet sine angreb i regionen Donetsk i det østlige Ukraine inden for de seneste fem dage.

Det fremgår af det britiske forsvarsministeriums daglige opdatering af efterretninger om krigen i Ukraine.

Formålet synes at være at trække flere ukrainske styrker til for at forpurre en ukrainsk modoffensiv andetsteds.

Der har været intense kampe nær byerne Siversk og Bakhmut. De ligger nord for byen Donetsk, som Rusland har besat.

- Der er en realistisk mulighed for, at Rusland har øget sin indsats i Donbas i et forsøg på at tiltrække og fiksere ukrainske enheder.

- Det kommer midt i spekulationer om, at Ukraine planlægger en større modoffensiv, fremgår det af den britiske rapport.

Donbas består af regionerne Donetsk og Luhansk.

/ritzau/Reuters