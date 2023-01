Britiske jernbanearbejdere nedlægger arbejdet

Britiske jernbanearbejdere i transportfagforeningen RMT indleder tirsdag årets første strejke.

Også 100 ansatte i vejvæsnet vil nedlægge arbejdet.

Dertil kommer, at lokoførernes fagforening Aslef har fået en del af sine medlemmer til at strejke torsdag. Det skriver AFP.

De jernbaneansattes strejker kommer på et tidspunkt, hvor regeringen har bedt fagforeningerne afstå fra strejker og i stedet komme til forhandlingsbordet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig har regeringen gentaget, at det ikke bliver aktuelt at hæve lønningerne i samme omfang, som priserne er steget.

- RMT bør komme ud af strejkelinjerne og sætte sig til forhandlingsbordet, siger den britiske transportminister Mark Harper.

Omkring halvdelen af de britiske jernbanelinjer er lukket, når to strejkedøgn i denne uge gennemføres.

- Det vil forværre gælden og drive inflationen endnu mere op, hvilket vil ramme alle husstande i landet, hedder det i en erklæring fra den konservative regering under premierminister Rishi Sunak.

De 100 ansatte i vejvæsnet National Highways indleder tirsdag en 48 timer lang strejke. De strejkende arbejder med vejsikkerhed.

Køer af mennesker står ved billetlugerne uden for stationer over hele landet, hvilket også var et almindeligt syn sidste år.

Transportministeren insisterer i et interview med Times Radio på, at han har haft konstruktive drøftelser med fagforeningsledere.

RMT's generalsekretær, Mick Lynch, siger imidlertid, at der ikke er kommet nye udspil fra regeringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Store grupper af offentligt ansatte i Storbritannien kræver højere løn og bedre arbejdsforhold. Mange af dem i har i mange år ikke oplevet reelle lønstigninger.

Utilfredsheden er ikke mindst udbredt blandt landets sygeplejersker, der som deres danske kolleger klager over kronisk underbemanding.

/ritzau/dpa