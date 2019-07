Britiske kandidater tager afstand fra Trumps tweets

Boris Johnson og Jeremy Hunt betegner Trumps seneste udtalelser som stødende og uacceptable.

Den amerikanske præsident Donald Trumps udtalelser om en gruppe kvindelige demokratiske kongresmedlemmer er "totalt uacceptabelt".

Det mener Boris Johnson, som er favorit til at blive den nye konservative partileder og dermed Storbritanniens næste premierminister.

Også hans modkandidat, den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt, tager skarpt afstand fra Trumps udtalelser.

Trump skrev søndag på Twitter, at kongresmedlemmerne burde "tage tilbage og hjælpe med at rette op på de totalt ødelagte og kriminalitetsinficerede steder, de kommer fra".

Flere demokratiske politikere i USA har fordømt udtalelserne, som de betegner som racistiske.

- Hvis man er leder af et stort, multikulturelt samfund, kan man simpelthen ikke bruge den slags sprog om at sende folk tilbage til, hvor de kom fra, siger Johnson under en debat med Hunt.

Ingen af dem vil dog bruge ordet "racistisk" om Trumps udtalelser.

- Men jeg har gjort det fuldkommen klart, hvor totalt stødende det er i mine ører, at folk stadig siger den slags ting, lyder det fra Hunt.

Theresa May - som enten Johnson eller Hunt skal afløse på premierministerposten - siger ifølge en regeringstalsmand, at Trumps kommentarer er "fuldkommen uacceptable".

Også den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har lagt afstand til udtalelserne.

- Det er ikke sådan, vi gør ting i Canada, siger han.

- Diversiteten i vort land er en af vores største styrker, og det vil vi fortsat forsvare.

