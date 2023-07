Britiske konservative kan miste tre pladser ved suppleringsvalg

Det Konservative Parti i Storbritannien risikerer at miste sit mandat i hver af de tre valgkredse, hvor der torsdag er suppleringsvalg til Underhuset.

Det skriver det britiske medie The Independent.

Oppositionspartiet Labour øjner muligheden for at vinde sædet i den tidligere premierminister Boris Johnson gamle valgkreds Uxbridge and Ruislip.

Pladsen i parlamentet er kommet på valg, efter at den 58-årige Johnson trak sig som medlem af det britiske parlament i starten af juni.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skete kort før en længe ventet rapport om Johnsons fester under coronapandemien mens premierminister.

Konklusionen i rapporten var, at Boris Johnson bevidst har vildledt parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om fester, der brød med reglerne under coronapandemien, i embedsboligen i Downing Street.

I valgkredsen Selby og Ainsty har endnu en konservativ trukket sig fra parlamentet. En valgkreds, som Labour også holder blikket stift rettet mod, når stemmerne tælles op torsdag aften og nat.

I valgkredsen Somerton and Frome, er det Liberaldemokraterne, som ser muligheden for at vinde et sæde fra Det Konservative Parti.

Den konservative David Warburton har trukket sig fra parlamentet efter indrømmelse af kokainbrug og beskyldninger om seksuel chikane.

Valgstederne åbnede klokken 06.00 torsdag morgen lokal tid og lukker igen klokken 22.

Artiklen fortsætter under annoncen

Resultaterne af suppleringsvalget forventes tidligt fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er kun i tre valgkredse ud af i alt 650 på det britiske øer, at der skal stemmes til suppleringsvalg.

Suppleringsvalget kommer forud for et britisk parlamentsvalg, der senest skal afholdes næste år.

Det største oppositionsparti, Labour, står i øjeblikket til tocifrede føringer i meningsmålingerne.

Holder de fast i den føring, forventes de at genindtage magten i britisk politik for første gang i over et årti, skriver AFP.

/ritzau/