Britiske medier melder om kinesisk hackerangreb mod forsvaret

Soldater og andre ansatte i det britiske forsvar kan være blevet kompromitteret i et hackerangreb rettet mod Storbritanniens forsvarsministerium.

Den britiske regering mistænker Kina for at stå bag.

Det erfarer de britiske medier BBC og Sky News, som ikke henviser til navngivne kilder.

Angrebet har ramt forsvarsministeriets lønningssystem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Sky News' oplysninger har hackerne fået adgang til soldaters og andre ansattes navne og bankoplysninger.

BBC skriver, at hackerne i enkelte tilfælde også kan have fået adgang til medarbejderes adresser.

Grant Shapps, der er Storbritanniens forsvarsminister, ventes senere tirsdag at informere det britiske parlament om hackerangrebet.

Det forventes dog ikke, at han vil sige, hvem der mistænkes for at have udført hackerangrebet.

De ansatte i forvaret er ifølge Sky News ikke i fare for at gå glip af deres løn sidst på måneden. Den bliver altså udbetalt som normalt.

Det kinesiske udenrigsministerium reagerer tirsdag formiddag på beskyldningerne mod Kina. I en udtalelse skriver ministeriet ifølge Reuters, at Kina er imod alle former for cyberangreb.

Kina afviser ethvert forsøg på at bruge hackerangreb til politiske formål og for at skade andre lande, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en ekstern leverandør, som administrerer lønningssystemet i det britiske forsvarsministerium. Systemet er ikke forbundet til ministeriets øvrige it-systemer, skriver Sky News.

Foreløbig er systemet deaktiveret.

Hackerangrebet er kommet til regeringens kendskab inden for de seneste dage.

I en tale i det britiske parlament fortalte vicepremierminister Oliver Dowden i marts om to hackerangreb, som ikke tidligere var beskrevet offentligt.

Angrebene ramte blandt andet den britiske valgkommission. Målet var tilsyneladende Kina-skeptiske parlamentsmedlemmer, skriver Sky News.

/ritzau/