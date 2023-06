Skotlands tidligere førsteminister Nicola Sturgeon afhøres om svindel

Politiet i Skotland foretog søndag en anholdelse af den 52-årige tidligere skotske førsteminister Nicola Sturgeon i forbindelse med en efterforskning af en sag om svindel med partistøtte til Det Skotske Nationalparti (SNP).

Det siger kilder i politiet til AFP.

Nicola Sturgeon forlod uventet sin post tidligere i år. Sturgeon var Skotlands førsteminister fra november 2014 til marts i år.

Politiet skriver på Twitter, at Sturgeon afhøres i en sag om partistøtte.

Sturgeons mand, Peter Murrel, blev anholdt og afhørt i april.

Hendes mand var tidligere partiets administrative leder. Da han tidligere blev pågrebet, var det sammen med en tidligere kasserer i SNP. De blev begge løsladt uden sigtelser og alle venter på den videre efterforskning af sagen.

Efterforskningen begyndte i 2021 og har fokus på, hvordan et beløb på 5,2 millioner kroner blev anvendt.

De var øremærket til kampagner for skotsk uafhængighed, da de blev indsamlet. Der var været klager om, at de blev anvendt til andre formål.

Både Sturgeons bolig og partikontoret er blevet ransaget som en del af efterforskningen. En campingvogn er blevet beslaglagt uden for et hus, som tilhører Sturgeons svigermor.

Sturgeon oplyste i februar, at hun ville træde tilbage både som formand for SNP og som førsteminister.

I hendes tid har der været afholdt to valg til parlamentet i Skotland og tre valg til parlamentet i Storbritannien.Ved det første valg til Holyrood mistede SNP sit flertal men holdt fast i regeringsmagten. Ved det seneste valg i 2021 var SNP blot et mandat fra igen at få et flertal selv, og Nicola Sturgeon beholdt regeringsmagten.Skotterne skal senest til valg til det britiske parlament i 2025 og til det skotske parlament i 2026./ritzau/Reuters