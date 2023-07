Britiske postbude blev angrebet af hunde 1961 gange på et år

Antallet af hundeangreb mod ansatte i det britiske postvæsen er steget med 14 procent på et år.

Fra marts sidste år til marts i år blev der anmeldt 1916 hundeangreb mod postbude, oplyser det britiske postvæsen, Royal Mail, mandag.

Nogle postbude lider alvorlig skade efter angrebene. En kvinde fortæller, at hun var nødt til at blive opereret, efter at hun blev skambidt af en hund.

Det britiske postvæsen har udgivet tallene i forbindelse med den årlige "Dog Awareness Week", der starter mandag og blandt andet sætter fokus på ansvarligt hundeejerskab.

Chefer i Royal Mail opfordrer hundeejere til at "gøre de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres kæledyr ikke udgør en trussel mod postarbejdere gennem ansvarligt hundeejerskab".

Postbude i byen Tunbridge Wells er dem, der var mest udsatte for hundeangreb i perioden. Her blev 65 bude udsat for angreb.

902 hundeangreb, svarende til 47 procent, fandt sted ved hoveddøren, mens 515, eller 27 procent, skete i haver, forhaver eller indkørsler.

118 - eller seks procent - skete på gader eller veje.

Omkring 20 procent af angrebene - eller 381 tilfælde - er sket gennem brevsprækker.

Netop angreb gennem brevsprækker var genstand for en sag i den britiske højesteret i 2020. Dommen slog fast, at hundeejere kan retsforfølges, hvis deres kæledyr har adgang til brevsprækken og forårsager skade på postbude.

Hundeangreb mod ansatte i postvæsnet resulterede i mere end 3014 sygedage i det år, der sluttede i marts.

50-årige Kimberly Link havde været postbud i to år i det sydøstlige London, da hun blev angrebet af en stor hund i 2022.

Hun kunne i arbejde i seks måneder efter angrebet, der førte til en dom til hundeejeren og til at hunden blev aflivet.

Kimberly Link forklarer, at hunden "pludselig dukkede op" bag ejeren, da hun afleverede posten. Ejeren var ikke i stand til at holde hunden tilbage, og den angreb hende ved at bide hende i albuen.

- Jeg kan huske, at hunden trak mig ned på gulvet og gav slip på min albue og derefter forsøgte at få fat på min nakke.

Da hun kom på hospitalet viste et røntgenbillede, at en af hundens tænder sad i hendes albue.

Kimberly Link endte med at få tre operationer oven på angrebet. Hun arbejder stadig for Royal Mail, men ikke som postbud.

/ritzau/dpa