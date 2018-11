Britiske prinser blev opdraget til at samle andres skrald op

Prinserne Harry og William har brugt skoleferier på at samle affald op, fortæller prins Harry i dokumentar.

Da de britiske prinser William og Harry var børn, brugte de en stor del af deres ferier på at samle affald i naturen sammen med deres far, prins Charles.

Det fortæller prins Harry i en ny dokumentar fra BBC, der udkommer i forbindelse med prins Charles' 70-års fødselsdag i november.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Når vi havde ferie fra skolen, var vi ofte i Norfolk med vores far, som tog os med ud at samle affald. Vi tænkte begge, at det var helt normalt, og noget alle gjorde, husker prins Harry.

- Vi gik bogstaveligt talt rundt med vores gribetænger og puttede skrald ned i sorte plastikposer.

Prins Charles har brugt de sidste 40 år på at skabe opmærksomhed om miljømæssige udfordringer og klimaændringer.

Tilbage i 1986, inden økologi for alvor kom på alles læber, sprang prinsen ud som økologisk landmand. Det skyldtes blandt andet, at han siden teenageårene havde bekymret sig over menneskehedens negative påvirkning af klimaet, har han fortalt i flere interviews.

I mange år blev prins Charles ellers kaldt en "særling", fordi han i et interview med en tv-journalist i 1986 fortalte, at han talte til sine planter for at få dem til at vokse hurtigere. Det skriver Time Magazine.

/ritzau/