Britiske soldater skød til mål efter foto af Corbyn

Labourlederen Jeremy Corbyn siger, at han er "chokeret" over, at soldater skød til måls efter et foto af ham.

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corbyn fra arbejderpartiet Labour, siger, at han er "chokeret" over en video, hvor man ser britiske soldater skyde til mål efter et portræt af ham.

Det britiske militær har indledt en efterforskning af "den totalt uacceptable adfærd", som nogle af militærets soldater har haft ved at skyde til mål efter arbejderpartiets leder.

Videooptagelser, som er lagt ud på sociale medier, viser medlemmer af det britiske faldskærmsregiment i Afghanistan skyde efter et foto af Corbyn.

Labourpolitikeren, der er kendt som en veteransocialist, har ofte været kritisk over for militærets indsats i Afghanistan og i Mellemøsten.

Den øverstbefalende for Den 16. Luftbårne Angrebsbrigade, brigadegeneral Nick Perry, siger, at "videoen viser total uacceptabel adfærd og alvorlig mangel på dømmekraft i en grad langt under det, vi venter af soldaterne i vor brigade".

Han siger, at videoen er ved at blive "fuldt efterforsket".

- Hæren er og vil altid være en totalt apolitisk organisation, siger han.

Faldskærmsbrigaden har 400 soldater i Afghanistan som led i Natos indsats med at oplære og træne afghanske soldater.

Britiske politikere har rapporteret om et stigende antal trusler og frygt for deres sikkerhed i forbindelse med den meget spændte situation omkring brexitkrisen.

I sidste måned blev en mand idømt 28 dages fængsel for at have kastet et æg på Corbyn i vrede over brexitdebatten.

/ritzau/Reuters