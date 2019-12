Britiske vælgere skal stemme om brexits skæbne - igen

Resultatet af valget kan i sidste ende afgøre, om brexit bliver gennemført, droppet eller trukket i langdrag.

Tre år efter at briterne stemte for at forlade EU, skal de britiske vælgere torsdag til stemmeurnerne i et parlamentsvalg, der kan afgøre fremtiden for brexit.

Valgresultatet kan potentielt bane vejen for at få gennemført brexit under den konservative premierminister, Boris Johnson.

Men det kan også ende med at bane vejen for en ny folkeafstemning, som i sidste ende vil kunne omgøre beslutningen om at forlade EU.

Det skriver det britiske nyhedsbureau Reuters.

Efter et mislykket forsøg på at få brexit gennemført inden 31. oktober, har Boris Johnson udskrevet parlamentsvalget til afholdelse 12. december for at bryde det politiske dødvande, der præger Storbritannien.

55-årige Boris Johnson var i forbindelse med brexitafstemningen i 2016 ansigtet på den politiske kampagne for at forlade EU.

Han har de seneste uger ført valgkamp under sloganet "få brexit gennemført". Blandt hans valgløfter er både at få Storbritannien ud af EU samt at bruge flere penge på sundhedsvæsenet, uddannelse og politiet.

Hans største udfordrer er lederen af partiet Labour, 70-årige Jeremy Corbyn. Han går til valg med løfter om et højere offentligt forbrug, større beskatning af de velhavende og en ny folkeafstemning om brexit.

Alle større meningsmålinger tyder på, at valget vil ende med et konservativt flertal.

Det er dog ikke sikkert, at Boris Johnson får det klare flertal, som han håber på.

Ifølge meningsmålingerne er der også mulighed for, at det kan ende med et næsten dødt løb - og dermed kan der fortsat være lang vej til en afslutning på den lange brexitkrise.

- Vi kan få en konservativ flertalsregering, som vil kunne få brexit gennemført og forløse Storbritanniens potentiale, sagde Boris Johnson under sine sidste vælgermøder onsdag aften.

Omvendt advarede Jeremy Corbyn ved sine sidste vælgermøder om, at Det Konservative Parti består af "millionærer", mens Labour repræsenterer befolkningen.

- I kan stemme på fortvivlelse og regeringens uærlighed, eller I kan stemme på Labour og få en regering, der bringer håb for fremtiden, lød det fra Corbyn.

Valgstederne i Storbritannien åbner klokken 8 torsdag morgen og lukker igen klokken 23.

Lidt efter midnat ventes de første resultater at blive annonceret. Tidligt fredag morgen ventes det, at der kan dannes et overblik over det samlede resultat, skriver BBC og The Guardian.

/ritzau/