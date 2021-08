Britney Spears' far trækker sig som værge efter lang kamp

Britney Spears' far, Jamie Spears, trækker sig som værge for den amerikanske sangerinde.

Dermed følger Jamie Spears sin datters ønske gennem flere år om at fjerne farens greb om hendes økonomi og forretninger.

Det skriver mediet TMZ på baggrund af retsdokumenter i sagen.

Ifølge retsdokumenterne siger Jamie Spears' advokater, at der ikke er grundlag for at fjerne ham som værge.

Men at han ikke tror på, at der kommer noget godt ud af "en kamp i offentligheden med sin datter".

- Selv om han måtte bestride denne uberettiget anmodning om hans fjernelse, har hr. Spears til hensigt at arbejde sammen med domstolen og hans datters nye advokat om at forberede en overgang til en ny værge, siger advokaterne i retsdokumentet ifølge TMZ.

Britney Spears' advokat, Matthew Rosengart, bekræfter desuden over for nyhedsbureauet Reuters, at Jamie Spears vil træde tilbage som værge.

- Vi er glade for, at hr. Spears og hans advokat har givet efter for anmodningen om, at han skal fjernes, siger Rosengart.

Jamie Spears har haft den fulde kontrol over sin datters formue på 60 millioner dollar. Det skyldes det værgemål, som en domstol for 13 år siden tildelte ham.

Flere gange har Britney Spears forsøgt gennem retten at slippe fri af sin fars greb.

De seneste måneder har hun to gange afgivet følelsesladet vidnesbyrd ved en domstol i Los Angeles omkring værgemålet, som hun har kaldt grusomt.

- Hvis ikke retten ser dette som misbrug, så ved jeg ikke, hvad det er, sagde Britney Spears på et videoopkald i retten i midten af juli.

I slutningen af juni afviste en domstol i Los Angeles kravet om at fjerne Jamie Spears som værge.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. I dag styrer faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma.

Tidligere har Britney Spears sagt, at hun ikke ønsker at afslutte sit værgemål generelt. I stedet for sin far har sangerinden et ønske om, at en revisor tager over.

/ritzau/