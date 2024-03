En bro i den amerikanske by Baltimore i delstaten Maryland er natten til tirsdag lokal tid kollapset, efter at et fragtskib har påsejlet broen.

Det skriver Fox News Baltimore.

Det er uvist, om der er omkomne.

Flere brugere har offentliggjort videoer på det sociale medie X, hvor man kan se, at broen styrter sammen over Patapsco River.

Ifølge Reuters er broen cirka 2,5 kilometer lang.

/ritzau/