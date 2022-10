Bro mellem Krim og Rusland åbner delvist efter eksplosion

Trafikken er i begrænset omfang genoptaget for biler og busser på den bro mellem Rusland og halvøen Krim, der lørdag morgen blev ramt af en kraftig eksplosion.

Det meddeler det russiske transportministerium ifølge Reuters.

To af vejbanerne på den 19 kilometer lange bro er stadig farbare og kan genåbnes.

Krims guvernør, Sergej Aksjonov, skriver på sociale medier, at køretøjer med tung last må vente med at krydse broen og i stedet sejle med færge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Guvernøren tilføjer ifølge AFP, at biler og busser skal igennem en "fuld inspektion", hvis de vil krydse broen.

I Rusland meddeler den statslige jernbane, at man forventer at genoptage togtrafikken lørdag aften.

De nærmere omstændigheder om eksplosionen er endnu ikke fastslået.

Rusland har meddelt, at det var en lastbil med sprængstof, der eksploderede. Tre mennesker døde.

Eksperter siger dog, at eksplosionen kan have været forårsaget af et missil.

Krim blev annekteret af Rusland i 2014.

Kertj-broen er den eneste landfaste forbindelse mellem Krim og Rusland. Den er bygget af Rusland og ses af mange ukrainere som et symbol på Ruslands ulovlige annektering af Krim.

Den russiske rejsebranches forening vurderer, at der er omkring 50.000 russiske turister på Krim netop nu. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Foreningen forsøger at danne sig et overblik over, hvor mange russiske turister der ikke er i stand til at forlade Krim på grund af eksplosionen på broen.

/ritzau/