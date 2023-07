Bro mellem Rusland og Krim meldes beskadiget efter hændelse

Lokale medier har delt en video, som tilsyneladende viser, at en del af vejen på Kertsjbroen mellem Rusland og halvøen Krim er blevet revet op og hænger til den ene side.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Den statslige tv-station i Ukraine og mediet Ukrainska Pravda citerer en unavngiven kilde for at sige, at det er den ukrainske efterretningstjeneste og den ukrainske flåde, der står bag hændelsen.

Tidligere på morgenen var der meldinger om en pludseligt opstået situation på Kertsjbroen, som dræbte to mennesker.

Både et ukrainsk og et russisk medie skrev kort efter, at der havde lydt eksplosioner på broen.

Det ukrainske nyhedsbureau RBC skrev, at der var hørt eksplosioner på broen.

Den russiske Telegram-kanal "Grey Zone", der har forbindelser til lejehæren Wagner-gruppen, oplyste, at broen blev ramt af to angreb klokken henholdsvis 03.04 og 03.20 lokal tid.

Det er ikke officielt bekræftet fra nogen af siderne, at der har været et angreb mod broen.

Kertsjbroen er opført, efter Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim.

Broen blev i oktober sidste år ramt af eksplosioner under stadig mystiske omstændigheder, og der udbrød en større brand. Broen blev genåbnet i februar, og togdriften hen over broen kunne genoptages i maj.

Kertsjbroen er en vigtig forsyningsvej for de russiske invasionsstyrker i Ukraine.

