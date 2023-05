Brødre anklages for terrorplaner i Sverige efter koranafbrænding

En koranafbrænding i Sverige kan have inspireret to syriske brødre til at planlægge et terrorangreb mod en svensk kirke.

Det er i hvert fald mistanken hos Tysklands politi.

Den tyske avis Die Welt skriver, at tysk politi for omkring en måned siden anholdt en 28-årig syrer og hans fire år yngre bror. De skal være blevet anholdt i henholdsvis Hamburg og Kempten i Bayern.

Onsdag har chefanklager Liddy Oechtering uddybet mistanken.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Efterforskerne har gennemgået mails og chatbeskeder mellem brødrene.

- De kan konstatere, at det drejede sig om en svensk kirke. Efterforskningen er stadig i gang, siger hun til det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge det svenske medie SVT er det ikke nærmere specificeret, hvilken svensk kirke der skal have været brødrenes mål.

Politiet har dog en idé om, hvad motivet kan være.

- Jeg kan sige, at der ser ud til at have noget at gøre med en koranafbrænding, der skulle have fundet sted i Sverige, og som er blevet dækket meget i tyske medier, siger chefanklageren.

Liddy Oechtering uddyber ikke nærmere, hvilken koranafbrænding der skal have udløst brødreparrets planer om et angreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

For cirka fire måneder siden brændte den dansksvenske aktivist Rasmus Paludan en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Det udløste store protester i flere muslimske lande - herunder Syrien.

Da tysk politi for cirka en måned siden anholdt den ene syriske bror i Hamburg fandt de kemikalier og gødningsmiddel, der kan anvendes til at lave sprængstoffer. Ifølge politiet var der ikke blevet færdiglavet en reel bombe.

Selv om begge brødre blev anholdt for omkring en måned siden, så blev den yngste bror først varetægtsfængslet tirsdag. Det skriver TT.

- De er i øjeblikket begge varetægtsfængslet, men den ene kun siden i går, så efterforskningen kommer til at tage et stykke tid, siger chefanklageren.

/ritzau/