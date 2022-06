Brødre indrømmer drab på forsvunden journalist i Amazonas

To mistænkte brødre har indrømmet drabet på den forsvundne britiske journalist Dom Phillips og hans brasilianske rejsemakker Bruno Pereira.

Det oplyser den brasilianske tv-station Globo News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Phillips og Pereira var sammen draget til den afsidesliggende Javari-dal i Amazonas for at researche til en ny bog.

De skulle være vendt tilbage fra deres tur for at deltage i et møde søndag den 5. juni. Men de dukkede aldrig op og har siden da været meldt savnet.

57-årige Dom Phillips er blandt andet tilknyttet den britiske avis The Guardian.

Bruno Pereira betragtes som en ekspert i indfødte befolkningsgrupper og har arbejdet for at beskytte deres landområder.

Det er kendt, at han tidligere har modtaget trusler fra skovhuggere og minearbejdere, som forsøger at indtage de indfødtes land.

Vidner har da også fortalt politiet, at Pereira i dagene op til forsvindingen modtog trusler fra den ene af brødrene, Amarildo da Costa, der er fisker.

Amarildo blev anholdt i sidste uge, efter at politiet havde fundet blod på hans båd. Ved samme lejlighed blev der fundet "organisk materiale", som siden er blevet undersøgt.

Tirsdag aften blev hans bror, Oseney da Costa, slæbt væk af politiet, mistænkt for at stå bag drabet på de to rejsende.

Politiet har ikke selv ønsket at kommentere, hvorvidt de to brødre har indrømmet at stå bag.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har offentligt været ude og italesætte sagen, der har fået international opmærksomhed.

I sidste uge udtalte han, at de to mænd havde været på et "eventyr, man ikke anbefaler".

Senest har Bolsonaro sagt, at de to nu afdøde mænd havde fået en masse fjender, fordi de havde rapporteret om miljømæssige problemer i Amazonas.

Eftersøgningsholdet, der i mange dage har søgt efter Phillips og Pereira, sagde tirsdag, at der ikke er fundet omkomne personer under deres eftersøgning i regnskoven.

Det brasilianske nyhedsbureau G1 skrev dog mandag, at Phillips' hustru havde meddelt, at de to mænd var blevet fundet døde.

Nyhedsbureauet angav ikke, hvor de to skulle være fundet, og hvordan de var døde. De officielle myndigheder afviste oplysningerne.

/ritzau/