Bruce Guthro fra bandet Runrig er død som 62-årig

Forsangeren i det skotske band Runrig, Bruce Guthro, er død i en alder af 62 år.

Det meddeler bandet selv i et opslag på Facebook.

- Det er med de tungeste hjerter og dyb sorg, at vi kan fortælle nyheden om, at Bruce døde i går aftes efter at have tabt en lang kamp mod kræft, der har varet over mange år.

Ifølge BBC siger bandmedlemmet Mr. Wishart til radiostationen BBC Radio Scotland, at alle, som er associeret med Runrig, er knuste over dødsfaldet.

- Vi har mistet en ven. Vi vil aldrig høre denne vidunderlige stemme synge live igen, udtaler han.

Bruce Guthro har ifølge BBC udtalt på sociale medier i juli, at han blev nødt til at aflyse optrædener på grund af nogle helbredsproblemer, som han har kæmpet med i flere år.

Han blev født i Nova Scotia i Canada og har været musiker i mere end 40 år. Bruce Guthro har vundet flere priser for sin musik og har også været soloartist.

Canadieren blev en del af Runrig i 1998, efter at den daværende forsanger, Donnie Munro, forlod bandet.

Runrig har spillet en lang række koncerter i Danmark gennem årene. Bandet var sidst i Danmark i 2016.

- Danmark har altid haft enorm betydning for os. Vi betragter det som vores andet fædreland, sagde bandets percussionist, Calum Macdonald, til Ekstra Bladet i 2016.

Ifølge Calum Macdonald startede bandets eventyr i Danmark i 1980'erne, da de spillede på Roskilde Festival. Derefter kom de til Tønder Festival og har "mere eller mindre været tilbage i Danmark hvert år siden".

Runrig blev dannet i 1973 og spillede sin sidste koncert i 2018 i Stirling, som ligger i Skotland.

/ritzau/