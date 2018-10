Kejsersnit har nået epidemisk omfang

Hvert femte barn i verden fødes nu ved kejsersnit, og i flere lande er det mere end halvdelen. Udviklingen bør vendes, lyder det fra internationale eksperter. Det har man formået i Danmark, som dog stadig sakker efter nabolande

Alarmklokkerne bør ringe, når over halvdelen af alle børn i flere lande verden over bliver født ved kejsersnit, selvom dette kirurgiske indgreb højst er medicinsk nødvendigt ved 10-15 procent af alle fødsler. Det mener en international gruppe af forskere, som gennemgår den globale udvikling i brugen af kejsersnit i en række artikler i det velansete britiske lægetidsskrift The Lancet. De konstaterer, at brugen af kejsersnit nærmest er epidemisk i nogle lande.

Globalt sker 21 procent af alle fødsler ved kejsersnit – en fordobling siden årtusindskiftet. Men gennemsnittet dækker over meget store forskelle. I lande som Den Dominikanske Republik er det 58 procent, og i det folkerige Egypten hele 63 procent af børnene, der bliver født ved kejsersnit. I nogle lande bliver kejsersnit anset som noget luksuriøst, hvilket understreges af, at brugen af kejsersnit er seks gange højere ved fødsler på privatklinikker i for eksempel Brasilien og Kina.

”I Brasilien er der en stærk overbevisning om, at en naturlig fødsel kun er noget for de fattige,” siger den brasilianske fødselsekspert Silvana Granada fra forskningscenteret Fundação Oswaldo Cruz til den britiske avis The Guardian.

I den anden boldgade er verdens fattigste lande som Sydsudan, hvor kun 0,6 procent af alle fødsler sker ved kejsersnit.

”Manglende adgang til kejsersnit er fortsat et stort problem i de fleste lavindkomstlande og adskillige lande med en middelindkomst. Den lave brug af kejsersnit indikerer, at kvinder og børn løber en meget højere risiko for at dø, fordi de ikke har adgang til kirurgiske indgreb under fødslen, som kan redde deres liv,” skriver forskerne i The Lancet.

I Danmark er tendensen ifølge Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, at brugen af kejsersnit er stagnerende, hvis ikke nedadgående.

”Det skyldes ikke mindst en målrettet indsats fra jordemødre og læger, så kejsersnit kun bliver brugt, hvor der er brug for det. Så vi har stor fokus på at forhindre de forkerte kejsersnit,” siger hun.

Brugen toppede med 22 procent i 2013 og var faldet til 19,7 procent i 2017, mens gennemsnittet for kejsersnit i Vesteuropa ligger på 26,9 procent af alle fødsler.

”Men vi ligger over andre nordiske lande som Norge, Sverige og Island, som har bragt andelen længere ned, uden at det er gået ud over fødselskvaliteten,” siger Lillian Bondo.

Forskellen til andre nordiske lande bliver også fremhævet af journalist Hanne Dam, der sidste år udgav debatbogen ”Giv kvinderne fødslen tilbage”.

”Min holdning er, at andelen af kejsersnit generelt er for højt i Danmark, når hver femte fødende får et kejsersnit. Kejsersnit opfattes i mange kredse her i landet ikke som den alvorlige operation, det vitterligt er. Lægen skærer gennem syv lag, og selvfølgelig kan der ryge nogle nerver med videre undervejs. Men nogle har haft brug for at italesætte kejsersnittet som ufarligt,” konstaterer Hanne Dam.

Men Danmark er langt væk fra især Latinamerika og mange asiatiske lande, hvor kejsersnit er godt på vej til at blive normen.

Professor Jane Sandall fra King’s College London, der er medforfatter til artiklerne i The Lancet, advarer mod at bruge kejsersnit ukritisk.

”Når vi ser på væksten i brugen af kejsersnit, særligt i tilfælde, hvor det ikke er lægeligt nødvendigt, så er det afgørende at forstå, hvilken effekt det kan have på kvinder og deres børn. Det er derfor vigtigt at hjælpe familier, læger og politikere til at tage de beslutninger på et informeret grundlag,” siger hun ifølge avisen The Irish Times.

Som det fremgår af The Lancet, er det dog ikke kun de fødende kvinder, der presser på for at føde ved kejsersnit. Læger og fødeklinikker ser også en fordel, for det gør det lettere at planlægge fødsler, og kejsersnit reducerer risikoen for komplikationer og dermed dyre sagsanlæg, hvis en fødsel ikke forløber planmæssigt.

I en lederartikel skriver det lægevidenskabelige magasin, at det nogle steder bliver set som ”luksuriøst” at overstå fødslen hurtigt og smertefrit ved at bruge kejsersnit.

”Indsatsen for at reducere brugen af kejsersnit skal ikke desto mindre respektere kvinders ret til selv at vælge, hvordan de ønsker at føde,” mener The Lancet.