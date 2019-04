Brunei trodser kritik og tillader stening af homoseksuelle

Trods global modstand og efter flere års forsinkelser har kongedømmet Brunei indført streng sharialovgivning.

Det lille sydøstasiatiske kongedømme Brunei har onsdag indført yderst streng sharialovgivning.

Det betyder blandt andet, at personer, der dømmes for at dyrke analsex, skal stenes til døde. Også utroskab skal straffes med stening.

Loven træder i kraft på trods af en storm af kritik fra det globale samfund.

Blandt andet siger EU, at loven "er ensbetydende med tortur, ondsindede handlinger og umenneskelig og nedværdigende behandling".

De strenge regler træder i kraft efter flere års forsinkelse.

Brunei ligger på den tropiske ø Borneo i Sydøstasien. Det lille kongedømme er med sine knap 6000 kvadratkilometer lidt mindre end Sjælland. Sultan Hassanal Bolkiah sidder tungt på magten i landet.

Loven, der onsdag er indført, betyder blandt andet også, at tyve skal have hugget deres hænder og fødder af. Røveri og voldtægt giver dødsstraf.

Brunei bliver det første land i Øst- og Sydøstasien, der får et shariapanel på nationalt plan i stil med mange mellemøstlige lande.

Den nye sharialovgivning betyder også, at det giver dødsstraf at fornærme profeten Muhammed. Det gælder både for muslimer og ikke-muslimer.

FN har kaldt lovgivningen for "ondsindet og umenneskelig".

Også flere kendte personer har offentligt taget afstand til loven. Blandt dem er musiker Elton John og skuespiller George Clooney. De opfordrer til at boykotte Brunei-ejede hoteller.

Sultan Hassanal Bolkiah har onsdag holdt en tale nær Bruneis hovedstad, Bandar Seri Begawan. Her opfordrer han til strengere islamisk opdragelse.

Han nævner dog ikke direkte den nye lovgivning.

- Jeg ønsker at se den islamiske opdragelse i landet vokse sig stærkere, siger han i en tv-transmitteret tale.

Her understreger han, at Brunei er et "retfærdigt" land og et "sikkert og harmonisk" land at besøge.

/ritzau/AFP