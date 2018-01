Brutal kulde breder sig over USA

Isnende temperaturer breder sig fra det nordøstlige USA mod syd. I sydstatsbyen Savannah fryser det: - Jeg har aldrig set istapper før, siger målløs beboer.

Frosne hajer skyller i land i New England, disen fra vandfaldet Niagara Falls lægger sig på træer og sten i det omkringliggende landskab som is, og både mod nord og syd er det svært for temperaturerne at nå over nulpunktet.

Vinteren er kommet til USA.

På årets første dag nåede 90 procent af USA ikke over nulpunktet. Og samtlige 50 stater har oplevet temperaturer under frysepunktet, skriver CNN.