Buckingham Palace afslører Kong Charles' monogram

Mandag offentliggjorde Buckingham Palace kong Charles' nye monogram, der fremover skal bruges på regeringsbygninger, statslige dokumenter og postkasser i Storbritannien.

Charles' monogram kommer til at være CIIIR, hvilket står for Charles III Rex (latin for konge, red.). Hans nyligt afdøde mors monogram var EIIR, der står for Elizabeth II Regina (latin for dronning, red.).

Bogstaverne C og R i Charles' monogram kommer til at være forbundet, og øverst på monogrammet vil der være en krone.

Den skotske version af monogrammet kommer til at have en skotsk krone øverst.

Tirsdag, hvor den kongelige sørgeperiode over dronningen er slut, vil postkontoret på Buckingham Palace for første gang frankere post med det nye monogram.

Dronning Elizabeth døde 8. september i en alder af 96.

Det er det britiske heroldskollegium, College of Arms, der har designet det nye monogram. College of Arms blev grundlagt i 1484, og dets opgave er at lave og vedligeholde officielle registre over våbenskjold og anetavler.

Det nye monogram kommer til at blive brugt i det britiske kongehus og i alle afdelinger af den britiske regering.

Det kongelige postkontor håndterer omkring 200.000 stykker post hvert år. Det er alt fra invitationer over offentlige breve til statslige anliggender.

73-årige Charles blev konge i det øjeblik, hans mor døde. Det betød, at nationalsangen ændrede sig fra "God Save the Queen" (Gud bevare dronningen, red.) til "God Save the King" med øjeblikkelig virkning.

I den kommende tid vil blandt andet pengesedler og mønter blive ændret, så de prydes af Charles' ansigt i stedet for Elizabeths i Storbritannien og i de 14 andre lande, hvor han også er statsoverhoved.

/ritzau/AFP