Buddhistisk munk, aktivist og mindfulness-mester er død

En af de mest indflydelsesrige personligheder inden for buddhismen, munken Thich Nhat Hanh, er lørdag død - 95 år.

Det fremgår af et opslag på hans officielle Twitter-profil.

Thich Nhat Hanh blev betragtet som den næststørste skikkelse i det buddhistiske samfund kun overgået af Dalai Lama.

Han er også ofte blevet omtalt som "mindfullnes' far" og har været med til at bringe den buddhistiske disciplin til Vesten.

Thich Nhat Hanh sov stille ind i et tempel i byen Hue, der er Vietnams buddhistiske højborg. Han døde, netop som klokken slog midnat.

- Vi vil gerne opfordre vores globale spirituelle familie til at være stille et øjeblik, at vende tilbage til et mindful åndedræt, mens vi sammen holder Thay (vietnamesisk for lærer, red.) i vores hjerter, lyder det på Twitter.

Mindfulness er en særlig form for åndelig terapi, der tager udgangspunkt i buddhismen og yoga. Det har til formål at rette folks opmærksomhed mod nuet, hvilket blandt andet kan ske gennem meditation.

Thich Nhat Hanh, der blev født i 1926, rejste i 1960'erne til USA. Her underviste han blandt andet på universiteterne Columbia og Princeton.

Efter en tur i 1966, hvor han mødte borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King, blev han nægtet adgang tilbage til hjemlandet Vietnam. De to havde begge opfordret til at stoppe Vietnam-krigen.

Thich Nhat Hanh mente, at krigen var forkert og nægtede at vælge side.

Han tilbragte de næste 39 år i eksil i Frankrig, hvorfra han blandt andet kæmpede for religionsfrihed i hele verden.

Han vendte tilbage til Vietnam i 2018.

