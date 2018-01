Budgetkrise skygger for Trumps etårsdag

Det er særligt belastende for Donald Trump, at det ikke er lykkedes at få en aftale om at forlænge USA's offentlige budget midlertidigt, vurderer lektor.

Det skulle have været en fest. Donald Trumps første årsdag som præsident.

Trump skulle have fejret sig selv med en gallamiddag på sit luksusresort Mar-a-Lago i Florida, hvor gæsterne skulle betale mindst 600.000 kroner for at være med og få taget et billede sammen med præsidenten.

Men det hele blev aflyst i sidste øjeblik. For det lykkedes ikke at få opbakning i Senatet til en midlertidig forlængelse af den amerikanske finanslov.