Budgetudspil i USA er næsten så stort som Tysklands bnp

Politikere i USA's Kongres har mandag fremlagt et budgetforslag, der af en fremtrædende senator på venstrefløjen betegnes som den mest nødvendige pakke på det sociale område siden 1930'erne.

Det samlede udspil lyder på ikke mindre end 3500 milliarder dollar. Det svarer til 22.132 milliarder kroner.

Planen skal ifølge Demokraterne finansiere en række velfærdsordninger og investeringer på blandt andet klimaområdet i de næste ti år.

Den uafhængige, venstreorienterede senator Bernie Sanders mener, at det er det vigtigste lovforslag siden præsident Franklin Roosevelt og hans såkaldte New Deal, der hjalp USA ud af den økonomiske krise i 1930'erne.

- Det vil også sætte USA i en global førerposition i forhold til at bekæmpe klimaforandringer og gøre vores planet sund og beboelig for kommende generationer, skriver Sanders, der er formand for budgetudvalget.

Et forslag af den størrelsesorden ventes ikke at kunne blive behandlet i Kongressen, uden at Republikanerne vil kæmpe imod med næb og kløer.

Udspillet er tæt på at være lige så stort som Tysklands bnp, der var på 3861 milliarder dollar i 2019.

Budgetforslaget bliver fremlagt samtidig med, at Senatet gør klar til at stemme om en anden stor pakke. Det er Biden-administrationens infrastrukturplan til 1200 milliarder dollar.

Senatet ventes at stemme om denne pakke natten til tirsdag eller tidligt tirsdag morgen lokal tid, lyder de seneste meldinger.

Hvis den vedtages, skal den videre til endelig godkendelse i Repræsentanternes Hus.

/ritzau/AFP