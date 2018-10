Budgetchef ser dystert på EU-økonomi: Festen er snart slut

Politisk og økonomisk ustabilitet, flere sanktioner og opblomstrende nationalisme, bekymrer EU-kommissær.

Beskæftigelsen er i top. Rekordlave renter har skabt optimisme i en årrække.

Alt har ifølge EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, tegnet lyst - indtil nu.

- Festen er ved at være slut, siger den tyske kommissær på en konference i Bruxelles om det næste flerårige EU-budget.

Risikoen for en ny krise lurer om hjørnet, vurderer tyskeren, som tegner et dystert billede af den økonomiske udsigt.

- De bedste år ligger bag os. Vi må forberede os på den kolde vinter, siger Oettinger.

Blandt faresignalerne oplister Oettinger "økonomisk og politisk usikkerhed" i en række lande, der ellers har haft en økonomi i god udvikling.

Han nævner også nationalistiske tendenser og Italien, hvor regeringen er på vej med et budget, der ifølge kommissionen kan være i strid med EU-regler.

Opfordringen til at "forberede sig på den kolde vinter" falder i forbindelse med kommissærens præsentation af et flerårigt EU-budget, som medlemslandene for tiden drøfter. Og som de er ret uenige om.

Kommissionen og nogle medlemslande vil øge eller fastholde størrelsen af budgettet, mens Danmark og flere andre argumenterer for, at spenderbukserne skal lægges væk, og bæltet strammes til.

De fire søjler i Oettingers oplæg til et budget er konkurrenceevne, sikkerhed, bæredygtighed og solidaritet.

Stikordet solidaritet greb tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, som er direktør for Save the Children, i Danmark kaldet Red Barnet, da hun fik ordet efter tyskeren.

Thorning appellerer til, at man som følge af sikkerhedskrisen i EU ikke glemmer resten af verden, og man ikke glemmer internationale regler og respekt for mennesker.

- Vi skal finde en balance. Vi må heller ikke give køb på regler, som vi har, for beskyttelse af flygtninge og børn, siger Helle Thorning-Schmidt.

EU-Kommissionen ønsker et hurtigt kompromis om budgettet. Det haster, fordi EU-Parlamentets aktuelle periode udløber til foråret, når der er valg. Parlamentet deltager i processen med at aftale et budget.

Men få synes at tro på, at det er muligt at lande en aftale om den flerårige budgetramme under det nuværende parlament. Den aktuelle budgetramme løber fra 2014 til 2020.

