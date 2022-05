Buffalo får Biden-besøg efter masseskyderi i supermarked

Et "racistisk ekstremistisk" masseskyderi lørdag får Joe Biden til at aflægge byen Buffalo besøg tirsdag.

Byen Buffalo, som ligger i den vestlige del af delstaten New York, kan tirsdag se frem til fornemt besøg fra landets præsident.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det bliver dog næppe med glade miner, at præsident Joe Biden tropper op i delstatens næstmest folkerige by.

I weekenden mistede ti mennesker nemlig livet i et supermarked i byen, da en gerningsmand åbnede ild. Yderligere tre blev kvæstet under hændelsen.

En 18-årig hvid mand overgav efterfølgende sig selv til politiet.

Han var allerede velkendt af myndighederne, og han har tidligere lagt et "racistisk manifest" ud på internettet, oplyste myndighederne ifølge Reuters.

Politiet kaldte hændelsen "racistisk voldelig ekstremisme". Ofrene var overvejende sorte.

Hele hændelsen blev desuden livestreamet på internettet, sagde politikommissær Joseph Gramaglia fra Buffalos lokale politistyrke i kølvandet på masseskyderiet.

- Han var tungt bevæbnet. Han var iført taktisk udstyr. Han havde en taktisk hjelm på. Han havde et kamera, som livestreamede hans handlinger, sagde Gramaglia til mediet BBC.

I en officiel udtalelse fra Det Hvide Hus sagde Joe Biden om hændelsen, at han og hans hustru, Jill Biden, sagde en bøn for ofrene og deres familier.

- Vi skal stadig finde ud af mere om dagens skyderi, i takt med at politiet gør sit arbejde, men vi har alt, hvad vi behøver, for at kunne fremsige en klar moralsk sandhed: En racistisk motiveret hadforbrydelse er en afskyelig plet på det stof, som vores nation er gjort af.

