Bulgarere i Storbritannien anklages for at spionere for Rusland

Fem bulgarere anklages af Storbritannien for at have spioneret til fordel for Rusland.

Af tiltalen fremgår det, de har forsøgt at indsamle oplysninger, der kan være nyttige for en fjende.

Det er sket i en periode fra august 2020 til februar i år. De fem anklagede er tre mænd og to kvinder.

De fem er mellem 29 og 45 år. De er bosiddende i Storbritannien.

Artiklen fortsætter under annoncen

To af de anklagede er tidligere blevet tiltalt for at være i besiddelse af falske identitetspapirer, oplyser anklagemyndigheden.

De fem blev alle anholdt i februar af en antiterrorenhed i Londons politi.

De skal møde op ved en domstol i London tirsdag i næste uge.

/ritzau/dpa