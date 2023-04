Bulgarerne skal søndag stemme for femte gang på to år

I Bulgarien skal vælgerne søndag stemme til parlamentsvalg for femte gang på bare to år.

Valget kommer i en tid, hvor modviljen mod den politiske elite er stigende, fordi mange ser den som ude af stand til at tackle svindel og økonomiske reformer.

Meningsmålinger viser, at valget sandsynligvis endnu en gang ikke vil ende med, at der er et funktionelt parlamentarisk flertal.

Der er to koalitioner, der konkurrerer om muligheden for at forsøge at danne regering.

Den ene er mellem centrumhøjrepartiet Gerb, der har den tidligere premierminister 63-årige Boyko Borissov i front, og De Forenede Demokratiske Kræfter (SDS).

Den anden koalition er skabt for nylig og består af det provestlige liberale parti PP og Demokratisk Bulgarien (DB).

- Uanset hvem af dem, der vinder, besvarer det ikke det store spørgsmål: Hvad er udsigterne til at danne en regering?, siger Genoveva Petrova fra det bulgarske meningsmålingsinstitut Alpha Research.

- Partierne i Bulgarien har haft fire midlertidige regeringer blot for at indse, at der i øjeblikket ikke er en politisk bevægelse, der har stor nok opbakning til at sætte dagsordenen.

De to koalitioner står meget lige i meningsmålingerne. Gerbs koalition står til 26,2 procent af stemmerne, mens den nye koalition står til 25,6 procent af stemmerne.

Borissov beskyldes af sine politiske modstandere for ikke at have gjort nok for at stoppe korruptionen i landet under hans ti år lange periode som premierminister, der sluttede i 2021.

Den tidligere premierminister afviser det selv, men det vurderes at være en faktor, der kan komplicere regeringsdannelsen.

Bulgariens holdning til krigen i Ukraine er blandt de emner, der er på spil ved søndagens valg.

Landet har støttet Ukraine i krigen, selv om det tidligere har haft Ruslands præsident, Vladimir Putin, som en tæt allieret.

Begge koalitioner ønsker at bevare den proukrainske tilgang.

Landets præsident, Rumen Radev, der ikke tilhører noget parti, og som har fået mere magt under den kaotiske politiske situation, har dog argumenteret for en mere nuanceret tilgang til krigen.

Valgstederne åbner klokken 07.00 søndag lokal tid og lukker igen klokken 10.00.

/ritzau/Reuters