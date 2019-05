Bulgarien: Nye EU-regler tager levebrød fra chaufførfamilier

Lastbilchauffører i Bulgarien frygter for en ny EU-transportpakke, der fastsætter køre- og hviletidsregler.

Fremtiden for Bulgariens mange lastbilchauffører er blevet et af landets helt store temaer forud for det forestående europaparlamentsvalg.

Årsagen er en ny omstridt transportpakke i EU.

Pakken, som medlemslandene i december blev enige om, lægger op til en lang række nye regler om køre- og hviletid for chauffører.

I Bulgarien står transportsektoren for 15 procent af landets bnp, og den beskæftiger omkring 200.000 personer. Men den nye pakke kan få store konsekvenser for de lavtlønnede bulgarske chauffører.

Det siger Angel Dzhambazki. Han er tidligere europaparlamentsmedlem og en af kandidaterne ved det bulgarske valg til EU-Parlamentet.

- Den her pakke kommer til at fratage 150.000 bulgarske familier deres levebrød, siger Angel Dzhambazki.

Et af pakkens punkter siger, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at chaufførerne overnatter i deres sovekabine. Det skal i stedet foregå på et hotel, og det vil udgøre en væsentlig udgift for de bulgarske chauffører.

Et andet punkt er, at udenlandske chauffører skal vende tilbage til deres hjemlande hver tredje uge som en form for "nedkølingsperiode".

Det kan blandt andet betyde, at mange bulgarske transportfirmaer bliver tvunget til at flytte til et andet land for at være tættere på de vigtige markeder i det vestlige Europa. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Store vestlige EU-lande som Tyskland og Frankrig er fortalere for pakken.

Men ifølge Bulgarien vil den skabe store kløfter mellem Vest- og Østeuropa.

- I et år med brexit og europaparlamentsvalg er det beslutninger som den om transportpakken, der deler os og giver næring til nationalistiske holdninger blandt EU's medlemslande, siger Madlen Kavrakova, der er juridisk rådgiver Bulgariens internationale vognmandsforbund.

Vejpakken er ikke vedtaget endnu. Næste skridt er, at EU-Parlamentet skal forhandle med EU-landenes transportministre og EU-Kommissionen.

Bulgarerne holder europaparlamentsvalg 26. maj. Her skal de vælge 17 medlemmer til EU-Parlamentet, der i alt består af 751 medlemmer.

Bulgarien blev en del af EU i 2007.

/ritzau/AP