Bulgarien og Rumænien tilslutter sig delvist Schengen

Bulgarien og Rumænien vil fra marts 2024 have åbne grænser til Schengen-området i luften og til søs.

Det oplyser EU-Kommissionen lørdag i en pressemeddelelse.

Drøftelser om yderligere at ophæve kontrollen ved de indre landegrænser vil fortsætte i det kommende år.

- I dag markerer et historisk øjeblik for Bulgarien og Rumænien, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Dette er et kæmpe fremskridt for begge lande og for Schengen-området som helhed.

Schengen-området skal sikre fri passage over grænserne mellem de lande, som er med i aftalen - herunder Danmark.

Torsdag oplyste Rumænien og Bulgarien, at de var blevet enige med Østrig om en delvis Schengen-tilslutning. Det blev ikke umiddelbart bekræftet af Østrig, som tidligere har modsagt sig en udvidelse af Schengen-zonen, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Ulovlig våbenhandel samt narkotika- og menneskesmugling foregår ofte via ruter i Rumænien og Bulgarien. EU-Kommissionen siger dog, at en grundig undersøgelse viser, at landene opfylder Schengen-kravene, skriver NTB.

Og i pressemeddelelsen skriver EU-Kommissionen videre, at Bulgarien og Rumænien er klar til at blive en del af Schengen-området.

- Kommissionen bekræftede først, at både Bulgarien og Rumænien var klar til at blive en del af Schengen-området uden indre grænsekontrol i 2011.

- Siden da har Bulgarien og Rumænien fortsat demonstreret, at de opfylder betingelserne for at blive Schengen-medlemmer, lyder det.

Begge lande blev medlem af EU i 2007 og er altså begge i gang med at tilslutte sig Schengen-området.

EU-Kommissionen mener, at de to landes tiltræden vil styrke rejsevirksomhed, handel og turisme samt yderligere styrke det indre marked.

