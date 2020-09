Bulgarien udviser to russiske diplomater anklaget for spionage

Anklagemyndighed mener, at to russiske diplomater har forsøgt at opsnuse informationer om Bulgariens militær.

Bulgarien udviser to russiske diplomater, der er anklaget for spionage.

Det oplyser en talsmand for udenrigsministeriet i Bulgarien onsdag aften.

Ministeriet har givet de to diplomater 72 timer til at forlade landet.

Det sker, efter at den bulgarske anklagemyndighed har anklaget dem for at have været involveret i spionage i landet siden 2016.

Talsmanden oplyser, at ministeriet har informeret den russiske ambassade i den bulgarske hovedstad, Sofia, om udvisningen.

Anklagemyndigheden oplyste tidligere onsdag, at de to diplomater har ledt efter klassificerede informationer om planer for at modernisere militæret i Bulgarien.

Derudover anklages diplomaterne for at have søgt information om militærets udstyr siden 2016.

