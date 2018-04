Bulgarien vil følge Danmark og låse valuta tættere til euro

Med ønske om medlemskab af ERM 2 - og om få år euroen - er Bulgarien på vej mod tættere bånd til EU.

Bulgarien vil i løbet af det kommende år søge om medlemskab af ERM 2, som er en fastkurspolitik i EU, der begrænser en national valutas udsving i forhold til euroen - og som er forudsætningen for at blive medlem af euroen på sigt.

I øjeblikket er Danmark eneste land, der er medlem af ERM 2 uden at være euroland.

Tidligere har der været flere medlemmer, men de har alle valgt at blive fuldgyldige medlemmer af eurosamarbejdet.

Det er Bulgariens premierminister, Boyko Borissov, som nævner hensigten i forbindelse med en økonomikonference i Sofia torsdag.

For at blive medlem af euroen skal en land have været medlem af ERM 2 i mindst to år.

Bulgarien har sagt, at landet vil søge om optagelse i slutningen af juni, og "dagen efter" vil landet slutte sig til EU's bankunion.

- Jeg er optimist, og jeg tror, at vi inden for et år kan lykønske hinanden, siger Borissov.

Bulgarien blev medlem af EU i 2007. Landet opfylder allerede de formelle krav om at blive medlem af valutasamarbejdet.

Den bulgarske valuta har fulgt euroen i årevis, og landet har bevist, at det kan tøjle inflationen. Desuden ligger bulgarerne helt i bund, når det gælder størrelsen på det offentlige forbrug. Der er sorte tal på bunden af budgettet.

Men kritikere fastholder, at EU's fattigste land skal nærme sig de rigere europæiske lande i vest og mere effektivt bekæmpe korruption, før der kan blive tale om et medlemskab af euroen.

/ritzau/Reuters