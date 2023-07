Bulgarsk politi anholder 15 menneskesmuglere i stor aktion

Politiet i Bulgarien har tilbageholdt omkring 300 migranter og 15 formodede menneskesmuglere i en omfattende politiaktion.

Aktionen fandt sted på tværs af landet og varede 48 timer, oplyser bulgarsk politi.

Indsatsen var rettet mod menneskesmuglere og migranter, som ulovligt opholder sig i Bulgarien.

Blandt de cirka 300 migranter, som er i politiets varetægt, er 40 personer, som torsdag blev fundet i en ombygget tankvogn. Tankbilen blev opdaget i landsbyen Chepintsi tæt på hovedstaden, Sofia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Smuglerne er "ekstraordinært opfindsomme", hvad angår at finde ruter og transportmidler til at transportere migranter, oplyser Bulgariens indenrigsministerium.

Bulgarien, som er medlem af EU, har et mål om at blive optaget i Schengen-samarbejdet i 2024. Som udgangspunkt er der ingen eller kun sporadisk grænsekontrol mellem de lande, der er med i Schengen.

Også Bulgariens naboland Rumænien vil med i Schengen. Men optagelsen af de to lande blev sidste år blokeret af Østrig. Regeringen i Østrig mener, at de to lande gør for lidt for at hindre ulovlig indvandring.

Der er 27 lande i Schengen-samarbejdet. Det kræver godkendelse fra alle lande, før et nyt land kan optages.

Bulgariens grænse mod øst er en del af EU's ydre grænse. Landet grænser op mod Tyrkiet. Et 259 kilometer langt pigtrådshegn løber langs den bulgarsk-tyrkiske grænse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden 2017 har grænsen været overvåget af varmesøgende kameraer.

Når migranter forsøger at snige sig over grænsen, sker det for at undgå at blive registreret af de bulgarske myndigheder. Hvis det lykkes, rejser de som regel videre til Central- og Vesteuropa.

Hvis de derimod bliver opdaget og registreret hos de bulgarske myndigheder, vil det ifølge EU-reglerne være Bulgarien, der behandler deres asylansøgninger, såfremt de ønsker at søge asyl.

Ifølge EU-reglerne - nærmere bestemt Dublinforordningen - skal migranter søge asyl i det første EU-land, som de ankommer til og bliver registreret i.

/ritzau/dpa