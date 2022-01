Burhøns, vaccineskepsis og klimaforandringer: Aktivister verden over trækker Holocaust-kortet

Erindringen om nazisternes industrialiserede massemord på seks millioner jøder er ved at blive så udvandet, at de fleste om føje år vil trække på skuldrene, når de hører ordet Holocaust. Det er frygten blandt efterkommere og interessegrupper, efter at vaccine-modstandere i blandt andet Tyskland og Ungarn har demonstreret iført gule jøde-stjerner som dem, nazisterne tvang jøderne til at bære i 1930’erne.