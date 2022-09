Burkina Fasos militærleder er blevet afsat i militærkup

Det afrikanske land Burkina Faso er udsat for andet kup på otte måneder. Kaptajn overtager som militærleder.

Paul-Henri Damiba, som er militærleder i det vestafrikanske land Burkina Faso, er blevet afsat ved et kup.

Det oplyser Ibrahim Traore, der er kaptajn i Burkina Fasos hær, i en udtalelse fredag aften. Traore er ny militærjunta i landet.

Det er andet kup i landet på otte måneder. For otte måneder siden afsatte Paul-Henri Damiba landets tidligere præsident, Roch Karore.

Samtidig med at Damiba blev afsat, er regeringen blevet opløst, og Burkina Fasos forfatning er blevet suspenderet.

Landets grænser er også blevet lukket på ubestemt tid. I udtalelsen lyder det også, at alle politiske aktiviteter og aktiviteter i civilsamfundet bliver suspenderet. Det fremgår ikke nærmere af udtalelsen, hvad det dækker over.

Ifølge Ibrahim Traore var det nødvendigt at afsætte Damiba, fordi han ikke kunne håndtere islamistiske oprør i landet.

Da Roch Karore blev afsat i januar, var det med henvisning til stigende usikkerhed.

Roch Karore gik til valg på, at han ville volden fra islamistiske oprørere til livs. Men volden fortsatte, og hæren væltede ham i januar, fordi de mente, de ikke fik ressourcer nok til at bekæmpe oprørerne.

Først var der meldinger om, at præsidenten havde trukket sig frivilligt efter et attentatforsøg. Men samme aften meddelte en gruppe soldater, at de havde afsluttet præsidentens embedsperiode.

Der bor omkring 21 millioner mennesker i Burkina Faso, som ligger i Vestafrika.

/ritzau/Reuters