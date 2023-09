Bus ender i 100 meter bredt jordfaldshul på svensk motorvej

Asfalten forsvandt natten til lørdag under bilisterne på den svenske motorvej E6, da et jordfaldshul på cirka 100 meter i diameter åbnede sig under et stykke af vejen lidt nord for Gøteborg.

Tre personer er blevet kvæstet som følge af sammenstyrtningen, og både flere biler og en bus skulle være kørt i hullet.

Det oplyser svensk politi natten til lørdag.

- Vi fik anmeldelsen klokken 01.45. Det er et område på et par hundrede meter i alle retninger, der er berørt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- E6 er påvirket i både nordgående og sydgående retning. En sidevej er også påvirket og spærret, fortæller Niclas Fogelqvist, befalingsmand ved redningstjenesten i området ved Gøteborg.

Det er vedvarende regn, som har gjort, at jorden er blød nok til at styrte sammen. Det kan desuden ifølge beredskabet ikke udelukkes, at jorden kan skride yderligere.

Trafikanter og den generelle offentlighed bedes derfor undgå området.

Ifølge Fogelqvist er der også bygninger i det berørte område, men de skulle ikke være beboede. Til gengæld er en burgerrestaurant ved afkørslen til byen Stenungsund ifølge den svenske avis Aftonbladet blevet ødelagt i skredet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ambulancer og beredskab er på stedet, siger Niclas Fogelqvist.

Politiets vagtchef Fredrik Flyberg oplyser, at de tre kvæstede alle er blevet kørt på hospitalet, men der foreligger endnu ingen konkrete oplysninger om, hvor alvorlige deres tilstande er.

Politiet vurderer desuden, at trafikken omkring området kommer til at være "enorm" det næste lange stykke tid.

/ritzau/TT