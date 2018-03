Bus kører 19 mennesker i døden i kløft i Filippinerne

En bus kørte tirsdag i en kløft syd for hovedstaden Manila. 19 blev dræbt og 17 såret, oplyser politiet.

En passagerbus kørte tirsdag af vejen og ned i en kløft syd for Filippinernes hovedstad, Manila.

19 mennesker blev dræbt og 17 andre såret. Det oplyser filippinsk politi onsdag.

Ulykken skete tirsdag aften i byen Sablayan i provinsen Occidental Mindoro, da bussen kørte på en nedadgående strækning på vejen

Ifølge politiets rapport ramte bussen ind i siden på en vejbro, før den styrtede ned i kløften.

Politiets efterforsker Alexis Go siger, at der også kan være tale om et teknisk problem, som har fået chaufføren til at miste kontrollen over bussen.

Ifølge politiet er buschaufføren blandt de dræbte. Politiet oplyser også, at en del af den snoede vej, hvor ulykken skete, havde været under reparation.

Antallet af dødsulykker på vejene i Filippinerne er alarmerende højt. Det skyldes blandt andet dårlige veje, mangel på skilte og rækværker og slidte køretøjer. Især i fjerntliggende provinser er dødstallet højt.

Den filippinske senator Grace Poe udtrykker sympati for ofrene og deres efterladte og samtidig vrede over, at sådanne ulykker bliver ved med at ske.

Hun opfordrer til, at man opretter et nationalt råd for transportsikkerhed samt bedre inspektion af offentlige køretøjer og strengere regler for erhvervelse af kørekort.

Hun siger, at ulykken er en påmindelse om, hvor farlig offentlig transport er i Filippinerne.

- Desværre fortsætter listen over trafikulykker og dødsulykker med at vokse. Det sker, fordi køretøjerne ikke er i god nok stand til at køre på vejene, siger senatoren.

/ritzau/AP