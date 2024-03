Bus kører af bro i Sydafrika og bryder i brand: 45 døde

Mindst 45 mennesker har mistet livet i en busulykke torsdag i Sydafrika.

Det oplyser det sydafrikanske transportministerium på det sociale medie Facebook.

Der er også én person, som er alvorligt kvæstet.

Bussen menes ifølge ministeriet at have været på vej fra Botswana til byen Moria i Sydafrika, da chaufføren mistede kontrollen over køretøjet på en bro.

Herefter kørte bussen af broen og brød i brand, efter at den havde ramt jorden.

- Jeg sender mine dybfølte kondolencer til familierne, som er berørt af den tragiske busulykke nær Mmamatlakala, siger transportminister Sindisiwe Chikunga ifølge en meddelelse fra det sydafrikanske ministerium.

Den præcise årsag til ulykken er fortsat under efterforskning, skriver ministeriet.

Byen Moria ligger i det nordlige Sydafrika i Limpopo-provinsen, som grænser op til Botswana.

Ulykken skete ifølge nyhedsbureauet AFP på en større bro, som forbinder to skråninger. Ulykkesstedet ligger cirka 300 kilometer fra Johannesburg.

En redningsoperation fortsætter i de sene timer torsdag, oplyser ministeriet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet melder om voldsomme ødelæggelser i området.

Transportministeren opfordrer generelt trafikanter til agtpågivenhed i påskeweekenden, da der er mange på vejene.

Bussen havde ifølge lokale myndigheder nummerplader fra Botswana.

Nationaliteten på passagererne er stadig ved at blive fastslået.

