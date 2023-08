Bus kører ud over skrænt i Mexico - 18 passagerer dræbt

Mindst 18 personer er omkommet, og 23 er kommet til skade, da en bus kørte ned i en kløft i den nordvestlige del af Mexico.

Det oplyser det lokale beredskab.

Blandt de døde er tre mindreårige.

De fleste af passagererne var udlændinge fra blandt andet Indien, Den Dominikanske Republik og fra lande i Afrika.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle af passagererne var på vej til byen Tijuana, der ligger ved grænsen til USA i Mexicos nordvestlige hjørne.

Mange migranter, der forsøger at rejse fra Syd- og Mellemamerika til USA, rejser via Tijuana.

Buschaufføren er blevet anholdt. Han mistænkes for at have kørt for stærkt og i den forbindelse at have mistet herredømmet over bussen, hvorefter den kørte ud over en skrænt.

Der sker ofte alvorlige trafikulykker i Mexico. Typisk skyldes ulykkerne høj fart, at køretøjet er i dårlig stand, eller at chaufføren er træt.

I juli døde mindst 29 passagerer, da en bus kørte ud over en bjergskrænt i den mexicanske by Oaxaca.

/ritzau/AFP