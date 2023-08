Bus ramte bygning i Oslo: Ti personer meldes såret

Ti personer er kommet til skade, efter at en bus er kørt ind i en skole i Oslo. To meldes i kritisk tilstand.

Det skriver den norske avis VG. Ulykken er sket i området Tøyen.

Anmeldelsen kom klokken 22.02.

Meldingen gik på flere tilskadekomne og en fastklemt. Politiet er på stedet med syv biler, lyder det fra vagtkommandør i brandvæsnet Eirik Fredriksen ifølge VG.

Politiet oplyser, at bussen kørte af vejen og ind i skolen. Billeder fra ulykkesstedet viser ifølge avisen, at flere personer blev behandlet på en bakke udenfor bussen.

Klokken 23.15 bekræftede politiet overfor VG, at ti personer er kommet til skade.

Af disse er to i kritisk tilstand, og én er alvorligt skadet. Resten betegnes som lettere skadet, oplyser oprationsleder Bjørn Gunnar Nysæter ifølge avisen.

Det er uklart, om alle personerne befandt sig inde i bussen, eller om nogen blev ramt af den.

Gaderne omkring ulykkesstedet er spærret og vil være det resten af natten. Politiet er i gang med at udføre undersøgelser på stedet og skal afhøre vidner.

Ifølge myndighederne tyder alt på, at der er tale om en ulykke.

Maylinn Østenstad bor i nabolaget og havde netop lagt sig i sin seng, da ulykken skete onsdag aften.

- Jeg lå og prøvede at sove, da jeg hørte et stort brag. Det varede i flere sekunder og stoppede ikke, siger hun og fortæller, at hun troede, at det var en bombe.

Også Abdi Fatah Mohamed Aden befandt sig tæt på ulykkesstedet.

- Jeg så, at der kom flere skadede personer ud af bussen. Jeg hjalp dem. Så kom politiet, siger han til det norske medie NRK.

