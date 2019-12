Bus styrter i dyb kløft i Indonesien og efterlader mange døde

En bus er faldet 150 meter ned i en flod på øen Sumatra og har efterladt mindst 24 mennesker døde.

Mindst 24 mennesker er døde, efter at en bus er styrtet ned i en dyb kløft på øen Sumatra i Indonesien. 13 andre er kvæstet.

Det oplyser indonesisk politi tirsdag.

Bussen med snesevis af passagerer kørte af vejen og faldt 150 meter ned i en kløft i provinsen Sydsumatra lige før midnat mandag.

Bussen endte i en flod, oplyser talsmand for det lokale politi Dolly Gumara tirsdag.

- Den kørte ind i en betonbarriere på vejen, før den styrtede ned i kløften. Nogle mennesker er stadig fanget inde i bussen, siger talsmanden og tilføjer, at ingen andre køretøjer var involveret i ulykken.

Redningsarbejdere er blevet sat ind for at hjælpe med at søge efter overlevende, mens kvæstede er blevet bragt til hospitalet.

Ulykken er sket i et afsides og stejlt område nær byen Pagar Alam, hvilket besværliggør redningsarbejdet.

Bussen forlod provinsen Bengkulu med retning mod Pagar Alam med 27 passagerer om bord. Men overlevende har fortalt politiet, at der var omkring 50 mennesker om bord, da ulykken skete.

- Nogle passagerer var tilsyneladende blevet samlet op på vejen, så det er muligt, at endnu flere mennesker savnes i floden, siger polititalsmand Dolly Gumara.

Han tilføjer, at politiet er i gang med at undersøge årsagen til ulykken.

Trafikulykker forekommer jævnligt i Indonesien, hvor køretøjerne ofte er gamle og vejene dårligt vedligeholdte.

Så sent som i september blev mindst 21 mennesker dræbt, da en bus kørte ned i en grøft på øen Java.

Og adskillige måneder tidligere mistede 12 mennesker livet, da en passager og en buschauffør kom op at toppes under kørslen.

Bussen kørte ind i to biler, ligesom at den forårsagede, at en lastbil forulykkede.

Denne ulykke skete ligeledes på Java.

/ritzau/AFP