Buttigieg slår snævert Sanders i ræs om delegerede i Iowa

Mens Pete Buttigieg ifølge Demokraterne i Iowa står til at vinde 14 delegerede, står Bernie Sanders til 12.

Den håbefulde præsidentkandidat Pete Buttigieg vinder anslået 14 delegerede efter vælgermøderne i Iowa den 3. februar. Imens står senator Bernie Sanders til 12 delegerede.

Det oplyser Det Demokratiske Partis afdeling i delstaten søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Elizabeth Warren står til otte delegerede, Joe Biden seks og Amy Klobuchar en.

De forsinkede resultater offentliggøres ifølge CNN, efter at Demokraterne i Iowa har gennemgået 95 distrikter, som var blevet markeret som potentielt unøjagtige.

Det betyder, at med mindre en af kandidaterne beder om en omtælling, vil Pete Buttigieg blive udnævnt som den endelige vinder af Iowa.

Ved det såkaldte caucus i Iowa fik den tidligere stort set ukendte borgmester i South Bend, Indiana, en opbakning svarende til 26,2 procent. Hans 78-årige nærmeste rival Bernie Sanders fik 26,1 procent.

Ifølge The New York Times adskilte mindre end en tiendedel af et procentpoint Pete Buttigieg fra Bernie Sanders.

Før de endelige resultater blev offentliggjort, afviste Bernie Sanders over for CNN, at han ville kræve en omtælling i Iowa.

- Vi har fået nok af Iowa. Jeg tror, vi skal flytte fokus til New Hampshire, sagde han med henvisning til det næste primærvalg i rækken tirsdag den 11. februar.

- Jeg tror, at Buttigieg og jeg i sidste ende vil have fået det samme antal delegerede, tilføjede han.

Iowa er en af de få delstater, der ikke afholder direkte primærvalg, men valgmøder.

Efter de fremmødte har oplyst deres ønskede præsidentkandidat ved de enkelte valgsteder, bliver det omregnet til et antal delegerede, der deltager i først amtskonventer og siden konventer i delstatens valgkredse og på delstatsniveau.

Her bliver de delegerede, der kan tage til partikonventet til sommer og stemme på en præsidentkandidat, valgt.

Demokraterne holder deres partikonvent fra den 13. til den 16. juli i Milwaukee, Wisconsin, hvor præsidentkandidaten officielt udnævnes.

/ritzau/