Byer i Canada bliver evakueret mens skovbrand spreder sig

I Canada har årstidens første store skovbrand søndag spredt sig til et område på omkring 10.000 hektar i den vestlige del af landet.

Myndighederne har i den forbindelse igangsat evakueringer af flere byer.

I provinsen British Columbia, som ligger i det vestlige Canada, er tusindvis af indbyggere i kommunen Northern Rockies blevet bedt om at forlade deres hjem.

Det skete, efter det blev registreret, at branden dækkede et område på 4136 hektar.

Områdets indfødte befolkning, der bor nær byen Fort Nelson, der ligger i Northern Rockies, har fået samme besked.

I et interview, der blev sendt i fjernsynet, oplyser borgmester Rob Fraser efter evakueringsordren, at de fleste af de 3500 borgere, der bor i og omkring Fort Nelson, har forladt deres hjem.

Længere østpå, i den vestlige del af naboprovinsen Alberta, er indbyggerne i oliebyen Fort McMurray også blevet bedt om at forberede sig på at skulle rykke ud af byen.

Fort McMurray var et af de områder, der var hårdt ramt af skovbrandene i 2016.

Myndighederne i Alberta oplyser, at to skovbrande er "ekstreme" og "ude af kontrol". Her er der blevet registreret i alt 43 aktive brande, heriblandt en, som brænder omkring 16 kilometer sydvest for Fort McMurray, hvilket har udløst varslen om en muligt forstående evakueringsordre.

Branden har over weekenden desuden taget til og dækker nu 5500 hektar, lyder det.

Temperaturerne ventes i denne uge dertil at stige, hvilket kan få brandene til at sprede sig yderligere. Der ser ud til at komme vind fra sydøst, som kan trække Albertas brande i retning af floden Athabasca.

Søndag var seks brandfolk specialiseret i skovbrande, 13 helikoptere og flere brandbiler på arbejde for at dæmpe flammerne i provinsen.

Regeringen i Canada har advaret om, at landet ser ind i endnu en "katastrofal" periode med skovbrande. Der er prognoser om forårs- og sommertemperaturer, der bliver højere end det normale niveau.

Det skyldes blandt andet vejrfænomenet El Nino.

/ritzau/Reuters