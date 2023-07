Byggemester affejede håndværkers hedeslagsdød som narkorus

Byggeselskabet B Comm Constructors fra den amerikanske delstat Texas er blevet sagsøgt, efter at en 24-årig håndværker døde af et hedeslag, som indtraf, mens han var på arbejde på byggepladsen.

Det skriver avisen The Guardian.

Søgsmålet er indgivet af håndværkeren Gabriel Infantes mor, Velma Infante.

Hændelsen fandt sted 23. juni, hvor temperaturen i San Antonio oversteg 37 graders varme med luftfugtighed op mod 75 procent, fremgår det af søgsmålet.

Gabriel Infante var på arbejde på byggepladsen, hvor B Comm Constructors havde fået til opgave at flytte rundt på en række fibernetkabler. Han var ny på jobbet. Han og hans kammerat var startet i firmaet, mens de færdiggjorde deres universitetsuddannelser.

På byggepladsen begyndte Gabriel Infante pludseligt at vise symptomer på hedeslag. Han blev konfus, forvirret og svimmel og mistede bevidstheden.

Hans kammerat Joshua Espinoza begyndte at hælde koldt vand over ham for at køle ham ned, mens en byggemester var mere interesseret i at ringe til politiet end til en ambulance.

Ifølge byggemesteren var der tale om en narkorus, og selv da ambulancen ankom til byggepladsen, forsøgte byggemesteren at få lægerne til at give den 24-årige håndværker en narkotikatest, hævder søgsmålet.

Infante døde senere af alvorligt hedeslag på hospitalet, efter at hans kropstemperatur var steget til 43,2 grader.

USA gennemgår lige nu en af de værste hedebølger i nyere tid. I delstaten Arizona slog byen Phoenix for nylig rekord for flest dage med mere end 43 grader i træk.

Ikke desto mindre har delstaten Texas for nylig gjort op med en lov, der sikrer, at håndværkere kan få en pause på ti minutter hver fjerde time. Det skete 14. juni - ni dage før Gabriel Infantes død - da guvernør Greg Abbott skrev under på loven.

Velma Infante siger til The Guardian, at hun endnu ikke har fået en undskyldning fra B Comms Constructors.

- Det gør selvfølgelig ingen forskel. Men det er en gestus. Den dag i dag har jeg aldrig fået en besked med: "Vi beklager dit tab, fru Infante". Intet, fortæller Velma Infante.

