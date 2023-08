Bygninger kollapser og ti bliver såret i jordskælv i Kina

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,4 har ramt det østlige Kina natten mellem lørdag og søndag.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Kinesiske statsmedier skriver, at mindst ti personer såret, og at dusinvis af bygninger er kollapset.

Videoer på sociale medier viser rystende lamper, skælvende jord og folk, der bliver evakueret fra deres hjem.

Et klip viser nogle personer, der går forbi mursten, der ligger spredt på jorden.

Jordskælvet, der skete klokken 02.33 lokal tid, ramte 26 kilometer syd for byen Dezhou i Shandong-provinsen i ti kilometers dybde, siger USGS.

- Skælvet var så stærkt. Under jordskælvet rystede mit hoved på puden. Jeg troede, at jeg havde et mareridt, skriver en person på det sociale medie Weibo. Personen befandt sig i Hebei-provinsen, som er nabo til Shandong-provinsen.

Et system fra USGS, der laver foreløbige vurderingen af jordskælvs kraftpåvirkning, udsendte en rød alarm. Det betyder, at der var risiko for omfattende skade og dødsfald.

Vurderingen er baseret på data fra tidligere jordskælv.

Det statslige medie CCTV citerer myndighederne i Shandong for, at der er mindst ti sårede, og at 74 bygninger eller huse er kollapset på grund af jordskælvet.

Efter jordskælvet fulgte 52 efterskælv.

Redningshold er blevet sendt til Shandong-provinsen for at lede redningsarbejdet, skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua.

Skælvet kunne mærkes i byerne Beijing og Tianjin samt Shanghai, der ligger omkring 800 kilometer fra epicentret.

Jordskælv er ikke unormalt i Kina, men det er sjældent, at de rammer i den østlige del af landet, hvor de fleste af byerne med mange indbyggere ligger.

En embedsmand fra Shandongs seismologiske myndighed siger, at risikoen for et større jordskælv er "meget lille".

