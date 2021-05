Californien får færre og færre indbyggere

Den vestamerikanske delstat Californien er USA's mest befolkningsrige. Men indbyggertallet begynder at falde.

Befolkningstallet i Californien faldt i 2020.

Årsagen er covid-19, færre indvandrere og færre fødsler, skriver CNN.

Finansministeriet i Californien siger, at i perioden fra januar 2020 til januar 2021 faldt indbyggertallet med 182.000.

Dermed havde Californien i januar 2021 39.466.855 indbyggere.

Det er et fald på 0,46 procent i forhold til året før, men Californien er trods faldet fortsat USA's mest befolkningsrige delstat.

Finansministeriet siger, at det er første gang, siden myndighederne begyndte at tælle delstatens indbyggere, at der er registreret et fald i befolkningstallet.

Ministeriet oplyser dog ikke, hvornår myndighederne begyndte at tælle californierne.

Ifølge oplysningerne tilskrives omkring 100.000 af de 182.000 færre indbyggere restriktioner i føderale love, der har bremset indvandring.

Dødstal i forbindelse med coronapandemien sættes til 51.000.

Desuden sættes omkring 24.000 i forbindelse med dalende fødselstal, der i øvrigt er en national tendens i USA.

Rapporten fra finansministeriet siger dog, at myndighederne venter, at indbyggertallet vil stige igen i år.

- Dødstallet i forbindelse med pandemien vil falde, og den føderale politik ændres. Californien ventes igen at få vækst i befolkningstallet i 2021, hedder det.

/ritzau/