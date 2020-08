Californien kæmper mod 560 naturbrande

Over 12.000 brandfolk kæmper mod flammerne, som har spredt sig over et samlet areal lidt større end Fyn.

En lang række naturbrande i Californien breder sig fortsat, og det samlede antal af brande er fredag steget fra 376 til omkring 560, oplyser myndighederne i den amerikanske delstat.

Over 12.000 brandfolk kæmper mod flammerne, som fredag aften dansk tid dækker et samlet areal på over 312.000 hektar, hvilket er lidt større end Fyn.

Der var fredag nye evakueringer af indbyggere en række forskellige steder i Californien.

- Det er det mest skræmmende, jeg nogensinde har set - både varmen og brandens hastighed, siger Stacy Kline, som er blevet evakueret fra byen Fairfield.

To mennesker er indtil videre døde under brandene, og mindst fire er kvæstet.

Et kompleks af omkring 20 brande ved navn SCU Lightning Complex er vokset en tredjedel i størrelse, og flammerne har nu opslugt 57.000 hektar land.

De ulmer øst for byen Palo Alto, der er hjemsted for flere af de store amerikanske techgiganter.

Californien er blevet noget varmere siden begyndelsen af det 20. århundrede, og temperaturstigningen har fået skylden for de længere, mere voldsomme brandsæsoner i delstaten.

Otte af de ti største brande i Californien er opstået inden for de seneste 15 år.

/ritzau/Reuters