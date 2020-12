Californien uddeler ligposer i takt med flere coronadøde

Californiske storbyer må forberede sig på en stigning i antallet af coronarelaterede dødsfald, siger guvernør.

Californien er i gang med at distribuere 5000 ligposer og 60 frysetrailere, der skal bruges som mobile lighuse, til de hårdt ramte byer Los Angeles og San Diego.

Foranstaltningerne bliver gennemført i forventning om en stigning i antallet af coronarelaterede dødsfald.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Antallet af hospitalsindlæggelser er fordoblet siden i sommer, og delstatens hospitaler er tæt på at blive overbelastet af patienter.

På få måneder er det gennemsnitlige daglige antal dødsfald mangedoblet, fortalte Californiens guvernør, Gavin Newsom, tirsdag.

Stigningen tvinger delstaten til at søge efter ledig kapacitet og sundhedspersonale.

I Orange County er der planer om at sende store telte til fire hospitaler for at rumme de mange patienter.

USA's mest folkerige delstat er også den stat, hvor flest smittede er blevet registreret.

Siden pandemiens begyndelse er flere end 1,6 millioner coronatilfælde blevet bekræftet i Californien, mens 21.290 dødsfald relaterer sig til virusset.

Antallet af daglige dødsfald er steget fra omkring 40 for en måned siden til omkring 160. Omkring 32.500 nye smittede i Californien bliver i gennemsnit opdaget om dagen.

- Vi er midt i den allerværste periode, sagde Gavin Newsom tirsdag ifølge AP.

